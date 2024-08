Para o presente ano académico, que começa já no dia 30 de Setembro, as universidades públicas só podem receber 27.936 alunos, equivalentes a 15%, contra os 163.816 das privadas, que correspondem a 85%. Ciências Sociais, Humanas e Artes são os cursos com mais vagas.

O Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação (MESCTI) revela que, para o ano académico 2024/25, foram disponibilizadas 191.752 vagas pelas 106 Instituições de Ensino Superior (IES) legalmente reconhecidas e em funcionamento, das quais 31 são públicas e 75 privadas. Do total de vagas, 163.816 (85%) são para os institutos privados, ao passo que as restantes 27.936 vagas (15%) às IES públicas.

Os números divulgados esta semana na página do MESCTI apontam que, nas áreas de conhecimento, é verificada maior concentração de oferta em Ciências Sociais, Humanidades e Artes, com 107.229 vagas (55,9%). A área das Ciências (Exactas, Naturais, Agrárias e Veterinárias) foi contemplada com 1.940 vagas (1,2%), ao passo que as de Ciências Médicas e da Saúde receberam 29.673, equivalendo a 15,4%.

Já as de engenharias e tecnologias têm 38.596 vagas (20,1%), enquanto a de Ciências da Educação tem 14.314 vagas, equivalentes a 7,4% do total de vagas.

