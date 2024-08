Após UNITEL apresentar queixa, SIC desmantela rede de tráfico de comunicações internacionais - traficantes tinham mais de três milhões de chips e facturavam mais de 400 mil USD mês

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) deteve, no fim-de-semana, na zona do Benfica, no município do Talatona, em Luanda, após uma reclamação da operadora de telefonia móvel UNITEL, uma rede criminosa de cidadãos chineses que se dedicava ao tráfico de comunicações internacionais e que facturava por mês, de forma fraudulenta, mais de 400 mil dólares, lucros que deveriam ser das operadoras UNITEL ou Africell, apurou o Novo Jornal no local.