Censo 2024: Começou a contagem da população em Angola - Agentes de campo já estão em "acção" em todos os bairros do País

Arrancou esta quinta-feira, 19, pela segunda vez na história do País, o Censo Geral da População e Habitação, que vai decorrer em todo o território nacional durante os próximos 30 dias, e os primeiros cidadãos a serem contados no processo de cadastramento foram os sem-abrigo, em diversos pontos do País, nas primeiras horas de hoje, apurou o Novo Jornal.