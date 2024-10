O Hotel Diamond Black, situado no bairro Kifica, no Distrito Urbano do Benfica, município de Talatona, estava a ser usado para actividades de jogos Ilícitas, fishing, extorsão, chantagem, e burlas através do WhatsApp. A informação foi avançada pelo Serviço de Investigação Criminal que deteve nove chineses e um ugandês, acusados dos crimes de prática ilícita de jogos, jogo fraudulento, coação à prática de jogos, falsidade informática, associação criminosa, branqueamento de capitais e burla.

Segundo o porta-voz do SIC, superintendente chefe Manuel Halaiwa, o hotel, que parecia estar encerrado, foi equipado com material informático e transformado num "quartel-general" de embustes.

Desde recorrer a perfis falsos para conseguir amizades com "cidadãos portugueses bem posicionados" e obter destes o número do WhatsApp, para fishing, extorsão, burlas mediante o acesso a chamadas via WhatsApp e vídeo-chamadas, a actividades de jogos direccionados a cidadãos brasileiros, que eram persuadidos a aderir a uma plataforma de jogos designada por LNBet, mediante a promessa de recebimento de bónus em dinheiro pela adesão, eram várias as salas e os ardis utilizados pelos muitos trabalhadores do esquema gerido pelos nove chineses e o ugandês, segundo Manuel Halaiwa.

O porta-voz do SIC conta que numa das salas, equipada com apenas um computador, os burladores "recorriam à inteligência artificial para mudar os rostos das funcionárias da empresa para as tornar mais atraentes para a interação em vídeo-chamadas, sobretudo com cidadãos portugueses que aceitavam amizades no Facebook. Por essa via podiam sofrer vários golpes como burlas e acesso ilegítimo às suas contas bancárias.

No local foram ainda encontrados 38 funcionários angolanos que recebiam um salário mensal que variava entre os 120 e os 150 mil Kwanzas, tendo como horário de trabalho das 10 às 22 horas.

Durante a operação foi apreendido todo o material informático encontrado no hotel e diligências estão em curso para deter outros elementos envolvidos nesta delito criminal.

As pessoas agora detidas serão presentes ao Ministério Público para ulteriores procedimentos legais e na sequência ao juiz de garantias para aplicação das medidas de coacção pessoal.

