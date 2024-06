Segundo o INADE, esta fase dos exames nacionais de generalização dos sistemas do ensino geral (6ª, 9ª e 12ª classes), das escolas público-privadas, que vão decorrer até sexta-feira, contam com a participação de 143.360 mil alunos em todo o País.

De acordo com o INADE, os alunos da 6ª classe vão fazer exames nas disciplinas de língua portuguesa, matemática, ciências da natureza, história e geografia.

"Os da 9ª classe vão ser avaliados em testes de língua portuguesa, matemática, biologia, física, história e geografia. As mesmas disciplinas vão servir de avaliação dos alunos da 12ª classe", refere o INADE, frisando que as provas vão ser realizadas em centros de exames e têm uma duração de 90 minutos, para a 6ª classe, e 120 minutos, para a 9ª e 12ª classes.

De acordo com o calendário escolar, os alunos entram de férias no dia 25 de Junho, cuja abertura do ano lectivo 2024/25 acontece a 30 de Agosto. O arranque das aulas do próximo ano lectivo de 2024/25 está agendado para 2 de Setembro.