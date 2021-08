Mais de 40 funcionários, em regime de contrato por tempo determinado do hipermercado KERO Gika, que está situada no Centro Comercial Luanda Shopping, foram dispensados no âmbito do encerramento definitivo da loja previsto para o dia 31 deste mês.

Já os trabalhadores com contrato indeterminado serão todos transferidos para outras lojas do grupo, sorte de não terão os funcionários em regime de contrato determinado, ou seja, serão despedidos, soube o Novo Jornal junto de uma fonte do grupo Zahara.

Desde os rumores do encerramento da loja Gika, há três semanas, e com o anúncio oficial esta semana, a direcção da KERO já dispensou, só este mês de Agosto, mais de 40 colaboradores em regime de contrato por tempo determinado.

Segundo a fonte, há ordens expressas a nível superior para que não se renovem os contratos por tempo determinado.

Sendo assim, todos os funcionários da rede de KERO nestas condições, por sinal uma das maiores redes de supermercados do País, serão mandados para o desemprego "mais tarde ou mais cedo", assegurou a fonte, próxima da direcção.

"Iremos fechar as portas ao público no dia 31, mas vamos permanecer aqui e fazer a transferência das coisas para outras lojas até ao dia 15 de Setembro", disse a fonte.

Alguns funcionários ouvidos pelo Novo Jornal, esta quinta-feira, 26, contaram que a grande preocupação, para além dos despedimentos, tem a ver com a forma como será feita a distribuição.

"Esperamos que seja de acordo com as áreas de residência para não nos criar mais constrangimentos", disseram.

O Novo Jornal constatou na loja Gika uma fraca movimentação de clientes e muitas prateleiras vazias, e, segundo a fonte do NJ, existem perto de 200 funcionários só no KERO Gika - deste número, mais da metade trabalha com contrato por tempo determinado.

Conforme a fonte, a loja Gika é a única das 13 lojas da rede que não integrava o conjunto de activos postos a concurso para encontrar um novo dono.

Em comunicado, a rede KERO explica que a loja situada no Luanda Shopping não pertencia ao grupo Zahara, sendo explorada no âmbito de um contrato de instalação celebrado com a entidade gestora do centro comercial, que terminou agora.

Importa lembrar que a rede do hipermercado KERO era detida pelos generais Hélder Vieira Dias "Kopelipa" e Leopoldino Fragoso do Nascimento "Dino", dois ex-elementos da Presidência da República no tempo de José Eduardo dos Santos.

Em Outubro de 2020, a Procuradoria-Geral da República (PGR) anunciou que após constituídos arguidos, os generais procederam à entrega ao Estado de vários activos, entre os quais a rede de hipermercados KERO.

No mês passado e no âmbito das privatizações, o Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE), deu início ao concurso de privatização do grupo Zahara.