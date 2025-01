Icolo e Bengo: Efectivo do SIC arromba apartamento na Centralidade do Sequele e tenta apropriar-se do imóvel, mas foi descoberto e acabou detido

Um oficial do Serviço de Investigação Criminal (SIC) afecto ao comando municipal do Sequele, no Icolo e Bengo, foi esta terça-feira,7, detido pelo SIC-geral por arrombar e ocupar um apartamento desabitado na Centralidade do Sequele, localizado na recém-criada província de Icolo e Bengo.