INEMA reforçado com 50 novas ambulâncias doadas pela Rússia

Os serviços do Instituto Nacional de Emergências Médicas de Angola (INEMA) foram reforçados com 50 novas ambulâncias para prestarem assistência pré-hospitalar com suporte avançado de vida. As viaturas fazem parte de uma doação do Governo da Rússia ao Governo angolano.