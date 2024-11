Mais de 5.000 recrutas que há meses frequentavam o curso "Migração e Estrangeiros", em Luanda, foram surpreendidos com a recolha das fardas e passes por efectivos do Ministério do Interior (MININT), que lhes deu a conhecer que o curso, que estava a quatro dias do encerramento, está suspenso por tempo indeterminado.

Fontes do Novo Jornal junto do MININT confidenciaram que a suspensão se deve ao facto de terem sido detectadas irregularidades no processo de selecção do pessoal.

Os recrutas, que já frequentam o curso há seis meses, no centro de treino de Viana, estão agora sem saber qual será o desfecho dessa suspensão, visto que estava previsto o curso terminar a 28 deste mês.

Esta manhã, os mais de 5.000 recrutas foram surpreendidos com a recolha das fardas e dos passes.

Segundo os recrutas, não lhes foi passada qualquer informação a respeito da suspensão, apenas viram os uniformes da formação e dos passes recolhidos e foram mandados para casa.

A respeito do assunto, o Novo Jornal contactou o Ministério do Interior para esclarecimentos, no entanto, uma fonte deste órgão ministerial, que solicitou anonimato, disse que a qualquer momento o órgão fará sair um comunicado oficial.

Fontes do Novo Jornal avançaram que ministro do Interior, Manuel Homem, suspendeu este curso, porque lhe foi reportado, pelos órgãos do serviço de informação, que houve várias irregularidades no processo de selecção, estando envolvidas altas patentes do SME nessas ilegalidades.