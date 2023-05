Moradores do Camama aterrorizados com onda de assassinatos misteriosos - Menores encontrados mortos e sem garganta - uma vítima escapou mas com ferimentos graves - SIC já deteve um suspeito

Os moradores do bairro "Sonho da casa própria", na urbanização do Jardim do Éden, no distrito urbano do Camama, em Talatona, dizem estar aterrorizados e contam que há semanas que no bairro se vive "uma situação estranha e arrepiante": menores são encontrados mortos e sem a garganta. O Serviço de Investigação Criminal (SIC) já deteve um suspeito e a presença de reforço policial já se sente na zona, soube o Novo Jornal.