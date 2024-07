O procurador-Geral da República (PGR) assegura que já enviou para o Dubai a notificação de acusação do processo-crime contra a empresária Isabel dos Santos, acusada de vários crimes relacionados com a gestão na petrolífera estatal Sonangol, entre 2016 e 2017. Quanto ao processo-crime contra o ex-vice-Presidente da República Manuel Vicente, Hélder Pitta Groz disse que está a ser instruído e que "no bom caminho", garantindo que a PGR irá apresentar resultados em breve.

Segundo Hélder Pitta Groz, a PGR vai continuar a aguardar pela resposta da filha primogénita de José Eduardo dos Santos, ex-Presidente da República que faleceu em Julho de 2022.

"Continuamos a aguardar por respostas das diligências solicitadas às autoridades do Dubai sobre a empresária Isabel dos Santos", disse o PGR em declarações à imprensa, no lançamento do Manual de Acção contra o Tráfico de Seres Humanos para os magistrados do Ministério Pública (MP) e judiciais.

Entretanto, fontes da PGR asseguraram ao Novo Jornal recentemente que Procuradoria-Geral da República (PGR) está com dificuldade em concluir o processo-crime contra a empresária Isabel dos Santos, porque algumas entidades estrangeiras ligadas ao processo não têm respondido às autoridades angolanas.

"Ainda existem algumas diligências que devem ser concluídas antes da remessa do processo ao judicial, no caso ao Tribunal Supremo, porque a PGR tem enfrentado dificuldades em adquirir resposta e colaboração por parte de entidades de alguns países ligados ao processo", revelou a fonte, assegurando que a PGR quer a colaboração dos órgãos judiciários do Emirado dos Emirados Árabes, País onde se encontra a residir a empresária angolana.

Segundo a fonte da PGR, só com a colaboração destas entidades é que o processo pode ser concluído e remetido ao Tribunal Supremo, como agora confirmou o próprio procurador-geral da República.