A Direcção de Investigação de Ilícitos Penais (DIIP) deteve em flagrante dois cidadãos nacionais na posse de 10 chifres de rinoceronte que seriam comercializado por quatro milhões de Kwanzas, no bairro Nambambi, arredores da cidade do Lubango, província da Huíla, disse esta quinta-feira a polícia.

Os homens, de 21 e 32 anos, foram detidos hoje, quinta-feira,28, na via pública, após serem interpelados durante uma operação policial e vão ser presentes ao magistrado do Ministério Público sexta-feira,29, acusados de tráfico de chifres de rinoceronte.

Os rinocerontes africanos estão entre as espécies selvagens em maior risco de extinção e são protegidos por diversas leis internacionais e nacionais e fazem parte da lista da CITES, a Convenção Internacional para o tráfico da Fauna e Flora em Risco, e na qual esta espécie está em lugar de destaque.

Apesar disso, a obtenção de 10 chifres de rinoceronte exigiu a morte de 10 animais selvagens, o que, devido ao seu número reduzido em todo o continente, está mesmo considerado extinto em Angola, embora os últimos anos seja possível que alguns tenham atravessado a fronteira desde a Namíbia ou Botsuana e se tenham reproduzido em território nacional, consubstancia um rude golpe nos esforços de conservação desta espécie que é das mais valiosas para os países que apostam no turismo como fonte de rendimentos e de criação de emprego.

Durante os interrogatórios policiais, os suspeitos alegaram ter adquirido os chifres de rinoceronte a um cidadão que se encontra foragido das autoridades, proveniente da província do Kuando Kubango, "com o objectivo de comercializar os chifres no valor de quatro milhões de Kwanzas e, após a venda os detidos teriam a sua comissão", referiu, em comunicado a polícia.

Mesmo com o decreto que proíbe o abate, tráfico e venda de marfim, que, entretanto, entrou em vigor em 2016, os caçadores furtivos não obedecem o Decreto Executivo que "proíbe a venda de marfim e seus derivados no País".

Segundo apurou o Novo Jornal, estes casos que envolvem abate de animais selvagens protegidos por lei tem ganhado terreno em proporções alarmantes em Angola.

Durante este ano na província do Bengo, o Serviço de Investigação Criminal (SIC) deteve um homem de 50 anos por tráfico de marfim e abate de elefantes.

Já na província do Kuando Kubango, um homem, cuja identidade não foi revelada à data dos factos, era guarda-florestal, também acabou detido por tráfico de marfim, abate de elefantes e venda de pele de pangolim, no município do Dirico.

As presas de elefante e as escamas de pangolin são os elementos mais procurados e os que têm estado na génese de mais apreensões.

A Ásia é o grande mercado de destino destas partes de animais, especialmente as escamas de pangolin e chifres de rinoceronte, que são usados na medicina tradicional chinesa, sendo que a principal é o seu uso como estimulante sexual que a ciência garante não ter qualquer fundamento visto que o chifre de rinoceronte é composto pelo precisamente mesmo material que constitui as unhas humanas.

A lista vermelha

A Lista Vermelha das Espécies de Angola, que considera a CITES e a Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB), inclui quatro categorias, sendo que a A, das espécies extintas no País, inclui o Rinoceronte Preto, a Hiena Castanha e o Pinguim do Cabo.

Na categoria B, espécies ameaçadas de extinção, estão, entre outras o Leão, a Chita, o Mabeco, a Hiena-Malhada, a Zebra de Montanha, o Gorila, o Búfalo Vermelho, o Manatim Africano, a Palanca Negra Gigante, a Raposa das Areias, o Macaco de Brazza, o Chimpanzé, o Búfalo, a Girafa de Angola, o Babuíno, a Tartaruga de Couro, o Papagaio Cinzento, a Raia Manta, o Tubarão Azul e o Tubarão Tigre.

A categoria C, de vulneráveis devido à actividade humana, é composta por 18 espécies de mamíferos, como o elefante e o leopardo, 31 de aves, 10 de répteis, como o crocodilo e a jiboia, quatro de peixes, quatro de insectos, seis cetáceos, nomeadamente a Baleia Azul, um crustáceo e 30 vegetais, entre os quais o tradicional Imbondeiro.

A categoria D, que agrega espécies invasoras, integra o Cacusso por eliminar as espécies nativas quando fora do seu habitat, e 17 de vegetais.