Algumas mulheres, das 600 que cumprem penas nas cadeias do País, estão «obrigadas» a partilhar celas com filhos menores, na sua maioria ainda em fase de amamentação. Serviço Penitenciário dá assistência especial aos petizes, cujas idades variam entre o primeiro mês de vida e três anos.

Pelo menos quarenta crianças, menores de três anos, vivem «presas» em três estabelecimentos prisionais, dividindo celas com as mães que se encontram a cumprir pena. Actualmente, as três cadeias femininas, em Luanda, Benguela e Malanje, acolhem 600 reclusas. Algumas delas são gestantes.

Apesar do ambiente prisional com grades e arames, as crianças, segundo constatou o NJ, dispõem de um infantário onde passam o dia e têm a liberdade de gritar, desenhar, cantar e fazer o que fazem as outras crianças inseridas numa creche normal. O porta-voz da instituição, Menezes Cassoma, explica que além da ajuda do órgão de tutela, o Ministério do Interior, as crianças são acompanhadas pelo Ministério da Acção Social, Família e Promoção da Mulher (MASFAMU) e o Instituto Nacional da Criança (INAC).

