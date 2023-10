Arranca no próximo dia 25 de Outubro, em Luanda, o recrutamento militar para ingresso nas Forças Armadas Angolanas (FAA), de jovens nascidos no ano de 2001, que então abrangidos pelo serviço militar obrigatório, soube o Novo Jornal junto de uma fonte da direcção de pessoal e quadros do Estado-Maior General da FAA (EMG/FAA).

O processo de inspecção médica vai decorrer no município do Cazenga, nas instalações da antiga FILDA, que é actualmente um dos destacamentos da Polícia de Intervenção Rápida (PIR).

O número de novos militares que o EMG/FAA vai precisar para este ano não foi revelado, mas o Novo Jornal sabe que apenas os cidadãos nascidos no ano de 2001, que fizeram o recenseamento militar obrigatório nos anos anteriores, e que estejam seleccionados, terão acesso às avaliações mádicas para o recrutamento.

No Cazenga, segundo a administração municipal que tornou públicos estes dados, uma delegação composta por efectivos da direcção provincial dos Registos e do Distrito de Recrutamento e Mobilização de Luanda- (DRM) trabalhou esta semana, na zona da FILDA, local escolhido pelas EMG/FAA para a realização das inspecções.

O brigadeiro Gabriel Mangumbala, chefe de direcção de pessoal e quadros do EMG/FAA, foi quem chefiou a delegação da direcção provincial dos Registos e do Distrito de Recrutamento e Mobilização, ao município do Cazenga.

Uma fonte do Novo Jornal junto da direcção de pessoal e quadros do Estado-Maior General da FAA assegurou que o processo de recrutamento começa a 25 deste mês em Luanda, tendo assegurado que será extensivo a todo o País.

Recentemente, as FAA em Luanda realizaram testes de ingresso ao Ensino Superior Militar, no Centro de Classificação e Selecção (CCS), em Maio foi aberto um processo de ingresso na Força Aérea Nacional e Academia Militar do Exército.

Na altura foram disponibilizadas 150 vagas para a Academia Militar do Exército, 42 para Academia Naval e 50 para Academia Militar das Força Aérea Nacional.

Importa referir que, em 2018, o então chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas Angolanas, António Egídio de Sousa Santos "Disciplina", garantiu que o Exército vai prestar uma atenção especial aos processos de recrutamento e incorporação de jovens nas suas fileiras.

Segundo o chefe do Estado-Maior, as FAA vão seleccionar "os candidatos que demonstrarem ser bons cidadãos, com condutas irrepreensíveis na comunidade e nível académico aceitável".