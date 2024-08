Dezenas de brasileiros caíram "nas mãos" de uma rede que geria clandestinamente um casino online a partir de uma sala do Hotel Sun Shine, no Talatona. O Serviço de Investigação Criminal deteve 46 chineses, mas a rede, que controlava mais de 400 jogos de apostas online, tem cerca de 200 funcionários, entre os quais 113 angolanos.

Os angolanos, neste esquema, trabalhavam nas áreas de marketing e interação com os jogadores, usavam perfis falsos nas redes sociais para promover esta actividade criminosa, com recompensa de um salário mensal de 150 a 200 mil kwanzas.

O Novo jornal (NJ) teve acesso a alguns vídeos, partilhados pelo Serviço de Investigação Criminal, de denúncias que vários brasileiros fizeram com relação ao sistema fraudulento de burla virtual, em que perderam grandes quantidades de dinheiro.

Nestes vídeos, foi possível verificar que existe também um grupo de homens e mulheres que fazia a publicidade dos jogos no Brasil, exibindo dinheiro, no sentido de aliciar os usuários.

Eles disponibilizam um link para as plataformas de jogos, pediam aos jogadores para fazer uma transferência de 15 reais, garantindo-lhes que essa aposta resultaria no recebimento de 500 reais, de acordo com os vídeos que o NJ teve acesso.

Porém, as probabilidades de ganhar uma partida de jogo era impossível, fazendo com que os usuários investissem com frequência na plataformas, na esperança de ganhar o dinheiro que só aparecia nas suas telas.

Sobre esta situação, em declarações ao Novo Jornal, o director do gabinete de comunicação institucional do SIC-geral, Manuel Halaiwa, disse que "com base nas denúncias, o SIC vai procurar trabalhar com as autoridades brasileiras para se apurar a veracidade dos factos".

Durante a operação realizada na tarde desta quarta-feira, nas instalações do Hotel Sun Shine, foi possível apreender 223 computadores de alta qualidade e 113 telemóveis de diversas marcas.

Os 46 chineses detidos serão encaminhados para o Mistério Público sob acusações de associação criminosa, burla qualificada, actividade ilícita e branqueamento de capitais.