Oito cidadãs vietnamitas, que se encontravam em cativeiro no interior de um estabelecimento comercial onde eram exploradas sexualmente, foram resgatadas pelos efectivos do Serviço de Investigação Criminal (SIC), no município de Viana.

No decurso da operação, foi ainda detido o responsável pela rede de prostituição, um homem de nacionalidade chinesa, de 54 anos, indiciado dos crimes de tráfico internacional de pessoas, lenocínio e associação criminosa.

As mulheres foram encontradas no distrito urbano do Zango, no último fim-de-semana e eram obrigadas a prostituir-se, mas envolvendo-se apenas com seus compatriotas.

As vítimas foram atraídas para o País através das redes sociais, por uma outra vietnamita, que lhes prometeu emprego em casas de massagem e salões de beleza.

A quadrilha responsabilizou-se pelas despesas da viagem, mas, ao chegarem ao território nacional, foram-lhes retirados os seus documentos e alojaram-nas numa casa no Zango-0, onde foram obrigadas a prostituir-se.

O detido foi apresentado nesta terça-feira, na sede do SIC, em Cacuaco, e será presente ao juiz de garantia, enquanto as vítimas serão encaminhadas para o Serviço de Migração e Estrangeiros.