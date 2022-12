Este ano, o troço que liga o bairro Vidrul ao Kifangondo, na Estrada Nacional nº. 100, já beneficiou de duas obras paliativas, avaliadas em mais de dois mil milhões de kwanzas, porém, actualmente, a via ainda apresenta problemas antigos. Apesar de obras paliativas, GPL garante que estão a ser criadas condições para dar soluções definitivas àquela via que liga a capital do País à vizinha província do Bengo.

Obras paliativas realizadas pela Administração Municipal de Cacuaco, em coordenação com o Governo Provincial de Luanda (GPL), permitiram, na semana passada, desafogar a situação do trânsito "infernal" que, até bem pouco tempo, condicionava drasticamente a "vida" dos condutores e da população, em geral, que diariamente circulam no troço Vidrul/Kifangondo.

Até antes das obras paliativas concluídas recentemente, o troço rodoviário entre o Supermercado Angomart e a zona do Marco Histórico do Kifangondo era considerado o "epicentro" do engarrafamento, explicam automobilistas, estudantes e comerciantes ao Novo Jornal.

Segundo os interlocutores, até à última semana, a via encontrava-se "péssima", com asfalto envelhecido, inúmeras crateras que se alastravam devido às águas das chuvas e não só. O facto contribuía para que muitas viaturas ficassem encalhadas em buracos sempre que chovesse, provocando engarrafamento "caótico" por aquelas paragens que pertencem à Estrada Nacional n.º 100, no município de Cacuaco.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://leitor.novavaga.co.ao/