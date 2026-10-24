Há trinta anos, Valter Hugo Mãe publicava o seu primeiro livro. Em 2026, para festejar estas três décadas de escrita, o autor regressa a Angola - e à cidade de Saurimo, onde nasceu - para lançar o romance "O Século dos Imbecis". Numa entrevista franca ao Novo Jornal, o escritor fala sem rodeios sobre o orgulho da ignorância nos dias de hoje, a febre dos "likes" nas redes sociais e a falta de responsabilidade dos adultos. Mas a conversa vai muito além da crítica: fala de afecto, do futuro que está nas mãos das mulheres e do significado profundo do seu próprio nome. Uma leitura essencial para perceber que olhar para as nossas raízes é a melhor forma de não perdermos a nossa humanidade.

Sempre houve imbecis em todas as épocas. Porque é que acha que esta é realmente a época dos imbecis?

Estou em crer que a ignorância, como tal, sempre fez parte da humanidade e eventualmente seremos todos substancialmente ignorantes. Inclusive, o maior dos sábios será aquele que entende que falta saber tudo. A infinidade do saber é tão é tão clara que de facto o mais que podemos saber é que não sabemos nada. Mas nesta época dá-me a sensação de que a ignorância saiu um pouco do armário, perdeu a vergonha e assume uma gana de poder, uma vontade de poder, como se até agora o ignorante, a pessoa que sabia menos, dava lugar a quem sabia mais, sobretudo respeitava, respeitava o professor, respeitava o médico, respeitava o estudioso, a pessoa que tinha estudado, que se tinha especializado numa determinada coisa. E agora entramos numa época de negacionismo em que as pessoas querem fazer impor a sua opinião e, sobretudo, as suas emoções acima da ciência. E isso dá-me a sensação de que já não se trata de uma simples ignorância, trata-se de uma imbecilidade, não é?

Ela esteve sempre em causa, em todas as épocas... !

Exactamente!

Mas esta aqui atinge... este é um século especial.

É porque é uma ignorância orgulhosa, não é? Uma ignorância sem pudor e que tem como objectivo ser ignorante. Ou seja, é como se chegássemos a um tempo em que o próprio poder é conquistado por aqueles que assumem não saber nada, não querer saber nada e que no limite acham até que o planeta é plano, não é?

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