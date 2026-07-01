As conferências comunais ordinárias de balanço e renovação de mandatos do MPLA já terminaram em todo o País, com a eleição dos pré-candidatos aos diferentes órgãos superiores do partido, no âmbito do 9º congresso ordinário, marcado para Dezembro.

Segue-se agora o processo de formalização de candidaturas para os cargos de primeiros-secretários municipais do MPLA, que decorre em todo o País até Outubro.

O Novo Jornal apurou junto da comissão preparatória do congresso que várias conferências municipais já têm candidaturas formalizadas e validadas nas subcomissões locais.

Para concorrer aos órgãos intermédios, incluindo os comités comunais e municipais, os militantes devem estar em pleno gozo dos seus direitos estatutários e cumprir requisitos de elegibilidade que incluem idoneidade, antiguidade partidária, e a submissão de listas de subscrição de apoio a candidatura.

Para a candidatura ao cargo de presidente do MPLA, os proponentes devem reunir o apoio de pelo menos 5.000 militantes, distribuídos por todas as províncias do País, garantindo base de suporte geograficamente distribuída e representativa da estrutura nacional.

Os restantes níveis exigem entre 1.000 e 2.500 subscritores, estabelecendo escalas diferenciadas conforme a importância e alcance do cargo a ser disputado.