A reclamação tem como base alegadas irregularidades levadas à cabo por parte da equipa de campanha do actual presidente do MPLA, João Lourenço. Foi feito também feito um pedido de auditoria independente os ficheiros que foram entregues à subcomissão preparatória de candidaturas.

O pedido de impugnação foi entregue por Matos Mota " Kito" o mandatário da candidatura de Higino Carneiro em dois momentos distintos. Primeiro foi há três semanas e junto da Subcomissão de Candidaturas liderada por Job Capapinha. Na passada quarta-feira, 27 de Maio, o mesmo pedido deu entrada na Comissão Nacional de Candidaturas, estrutura que é dirigida pelo presidente do MPLA, João Lourenço.

Higino Carneiro denunciou casos de várias províncias onde dirigentes partidários terão recebido " ordens superiores" para não validarem pedidos de apoio à sua candidatura. A questão de existência de barreiras burocráticas para a plena efectivação do processo de quotização é também umas preocupações apresentadas, tendo ainda feito reclamação sobre as marchas de apoio ao candidato João Lourenço, o que considera ser um grave atropelo às normas que regem o processo eleitoral interno. Foi feito ainda um pedido de auditoria independente aos ficheiros entregues pela candidatura de João Lourenço à Subcomissão de Candidaturas. Foram anexadas algumas provas das reclamações efectuadas num documento que seguiu com cópia à Comissão de Disciplina, Ética e Auditoria do MPLA que é chefiada pelo general Pedro Neto. Fontes do NJ garantem que caso seu pedido não tenha deferimento, Higino Carneiro pretende avançar com a reclamação junto do Tribunal Constitucional.

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