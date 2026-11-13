O presidente do MPLA, João Lourenço, afirmou esta sexta-feira, 13, em Luanda, que o partido ainda não encontrou o candidato a cabeça de lista para as próximas eleições gerais, deixando em aberto o processo de sucessão na liderança da formação política no poder.

Segundo o número um do partido no poder em Angola, o MPLA não irá fazer alterações nem rever os seus estatutos, mantendo tudo na mesma.

"Não vamos rever nem alterar os estatutos do partido. Quanto ao próximo candidato, nem eu próprio ainda sei", disse João Lourenço esta tarde, quando questionado pelos jornalistas, durante a inauguração do Centro Industrial de Tecnologia Avançada, na província do Icolo e Bengo.

Segundo o líder do MPLA, que vai concorrer sozinho à própria sucessão, o que o partido vai fazer em Dezembro, durante o seu 9º congresso ordinário, é eleger uma nova composição do Comité Central.

Esta declaração de João Lourenço surge a menos de um mês do congresso, marcado para os dias 9 e 10 de Dezembro, em Luanda, que deverá reunir 3.000 delegados e eleger um novo Comité Central, composto por 593 membros.

O líder do MPLA não poderá, por impedimento constitucional, concorrer a um terceiro mandato como Presidente da República nas eleições gerais de 2027, mantendo em aberto a definição do cabeça de lista do partido.