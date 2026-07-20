O partido no poder diz que o País vive tempos em que a batalha política já não se trava apenas nos comícios ou nos debates tradicionais, mas também no campo da informação digital, "onde se multiplicam forças interessadas na fabricação de falsas narrativas, na manipulação da juventude e interessadas em semear a mentira e dividir o povo".

"Os militantes do partido devem fazer recurso à informação digital com argumentos e criatividade, para fazer frente às "falsas narrativas" de adversários políticos.", disse este fim-de-semana, na cidade do Lubango, província da Huila, a vice-presidente do MPLA.

Mara Quiosa salientou o poder de um telemóvel nos dias actuais, para fazer passar a mensagem política "com verdade", destacando que um telemóvel na mão de um jovem é mais forte que mil megafones num comício.

Referiu que, no âmbito do 9º congresso ordinário, o MPLA deu início à realização das conferências para o balanço e renovação responsável dos órgãos e organismos nos distintos níveis.

Para tal, as estruturas do partido estão orientadas a assegurar, "com rigor", os princípios da renovação e da continuidade, da paridade do género e da representação da juventude e das organizações sociais conforme as cotas percentuais definidas, garantindo a eleição de militantes destacados e com carisma, acrescentou.

O 9.º congresso ordinário do MPLA realiza-se nos dias 9 e 10 de Dezembro de 2026, na cidade de Luanda.

O evento decorre sob o lema "MPLA 70 anos - Compromisso com o Povo, Confiança no Futuro" e vai reunir 3.000 delegados.