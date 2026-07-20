"Os militantes do partido devem fazer recurso à informação digital com argumentos e criatividade, para fazer frente às "falsas narrativas" de adversários políticos.", disse este fim-de-semana, na cidade do Lubango, província da Huila, a vice-presidente do MPLA.
Mara Quiosa salientou o poder de um telemóvel nos dias actuais, para fazer passar a mensagem política "com verdade", destacando que um telemóvel na mão de um jovem é mais forte que mil megafones num comício.
Referiu que, no âmbito do 9º congresso ordinário, o MPLA deu início à realização das conferências para o balanço e renovação responsável dos órgãos e organismos nos distintos níveis.
Para tal, as estruturas do partido estão orientadas a assegurar, "com rigor", os princípios da renovação e da continuidade, da paridade do género e da representação da juventude e das organizações sociais conforme as cotas percentuais definidas, garantindo a eleição de militantes destacados e com carisma, acrescentou.
O 9.º congresso ordinário do MPLA realiza-se nos dias 9 e 10 de Dezembro de 2026, na cidade de Luanda.
O evento decorre sob o lema "MPLA 70 anos - Compromisso com o Povo, Confiança no Futuro" e vai reunir 3.000 delegados.