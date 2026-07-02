Foram apreendidos, na província da Lunda-Norte, mais de 13 mil litros de combustível, destinados ao contrabando, durante a operação "Limpeza", efectuada pelas autoridades policiais locais, informou o Ministério do Interior (MININT).

Trata-se de uma medida para reforçar o combate ao contrabando de combustível, imigração ilegal e tráfico ilícito de diamantes.

Segundo o gabinete de comunicação institucional e imprensa do Ministério do Interior: dos mais de 13 mil litros de combustível apreendidos, 7.900 são de gasolina e 5.125 de gasóleo.

No decurso da acção policial, durante a segunda quinzena de Junho, foram também apreendidas 112 motorizadas de diversas marcas, 28 diamantes em bruto e uma soma avaliada em 23.560 dólares norte-americanos.

A acção culminou ainda com a detenção de 290 cidadãos da República Democrática do Congo, por violação de fronteira e por permanência ilegal no território nacional.

Estiveram envolvidos na operação os efectivos da Polícia Nacional, do Serviço de Investigação Criminal, do Serviço de Migração e Estrangeiros e das Forças Armadas Angolanas.