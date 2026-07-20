O Conselho Superior da Magistratura Judicial (CSMJ) anunciou, esta segunda-feira, 20, que estão suspensos do exercício de funções de juízes 16 magistrados judiciais designados para exercer, em comissão de serviço, as funções de presidentes das Comissões Provinciais Eleitorais.

Os magistrados suspensos passam a desempenhar funções como presidentes das Comissões Provinciais Eleitorais do Cubango, Cunene, Huambo, Icolo e Bengo, Luanda, Bié, Benguela, Namibe, Moxico, Zaire, Cuanza Norte, Cuando, Lunda Norte, Cabinda, Lunda Sul e Moxico Leste.

Entretanto, para suprir as vagas deixadas por estes magistrados, o CSMJ nomeou 16 novos juízes, distribuídos pelas províncias judiciais do Zaire, Lunda Norte, Uíge, Luanda, Cabinda e Huambo, reforçando os tribunais de comarca do Soyo, Mbanza Congo, Cuango, Sanza Pombo, Luanda, Cabinda, Caála e Uíge.

Segundo uma nota de imprensa do Conselho Superior da Magistratura Judicial, a decisão de suspender o exercício de funções jurisdicionais dos magistrados foi tomada durante a 5ª Sessão Ordinária do Plenário, realizada no dia 30 de Junho.