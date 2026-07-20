Os magistrados suspensos passam a desempenhar funções como presidentes das Comissões Provinciais Eleitorais do Cubango, Cunene, Huambo, Icolo e Bengo, Luanda, Bié, Benguela, Namibe, Moxico, Zaire, Cuanza Norte, Cuando, Lunda Norte, Cabinda, Lunda Sul e Moxico Leste.
Entretanto, para suprir as vagas deixadas por estes magistrados, o CSMJ nomeou 16 novos juízes, distribuídos pelas províncias judiciais do Zaire, Lunda Norte, Uíge, Luanda, Cabinda e Huambo, reforçando os tribunais de comarca do Soyo, Mbanza Congo, Cuango, Sanza Pombo, Luanda, Cabinda, Caála e Uíge.
Segundo uma nota de imprensa do Conselho Superior da Magistratura Judicial, a decisão de suspender o exercício de funções jurisdicionais dos magistrados foi tomada durante a 5ª Sessão Ordinária do Plenário, realizada no dia 30 de Junho.