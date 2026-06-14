O Governo angolano aumentou o preço do litro de gasóleo de 400 para 420 kwanzas. A Associação Nova Aliança dos Taxistas de Angola (ANATA) promete manter a tarifa da corrida de táxi.

O anúncio do aumento de preço do gasóleo foi feito pelo Instituto Regulador dos Derivados do Petróleo (IRDP), que garantiu que não irá mexer nos preços da gasolina (300 kwanzas), petróleo iluminante (70 kwanzas) e gás de petróleo liquefeito (100 kwanzas).

A ANATA assegura que os taxistas vão continuar a trabalhar com normalidade e que a tarifa não sofrerá qualquer alteração, afirmando que "acompanha de perto a situação e está a analisar tecnicamente o impacto real da subida na estrutura de custos, mantendo o diálogo com as instituições competentes".

"Orientamos a calma e o foco total no trabalho, relembrando que toda a comunicação oficial sobre a matéria é canalizada nas nossas plataformas digitais", pede a ANATA aos associados na sua página oficial.

A última subida do preço do litro do gasóleo deu-se em Julho ddo ano passado, quando este combustível passou a custar 400 kwanzas contra os anteriores 300.