A estrela mundial da música Soul e Funk, Stevie Wonder, e a sua família, acabam de chegar ao Gana, cumprindo aquilo que tinha anunciado em 2021, numa entrevista à igualmente famosa Oprah Winfrey, a quem dissera que pretendia mudar-se definitivamente para este país.

Wonder e a mulher, Tomeeka Bracy, que chegaram ao Gana nesta segunda-feira, receberam de imediato a cidadania daquele país da África Ocidental, onde foram recebidos, com a restante família e assessores, em ambiente festivo.

O lendário cantor e compositor, como é tratado pelos media locais, escolheu o Gana porque, como o próprio explicou na entrevista a Winfrey, sentiu neste país um muito maior sentido de comunidade do que aquele que em nos Estados Unidos da América.

Depois de receber o certificado de cidadão do Gana, e ter sido recebido pelo Presidente Akufo-Addo, Stevie Wonder disse que sentia que o Gana era a sua verdadeira civilização, sublinhando que está a viver um novo começo e que o resto da sua vida está nas mãos do Criador.

Vencedor de 25 Grammys, o mais desejado prémio na área da música, Stevie Wonder não garantiu que vai ficar para sempre no Gana, mas já fez do Gana a sua "casa".