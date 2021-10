De 21 anos, Israel concorre à categoria de Revelação do Ano em Jornalismo (Newcomer of the Year Award), em que se distinguem jovens talentos que tenham "um forte desempenho" no exercício da profissão. "Todos os indicados demonstram compromisso excepcional com a liberdade de imprensa, cobertura independente e usam métodos inovadores para divulgar informações", lê-se no comunicado de imprensa, que adianta que o anúncio dos vencedores será feito a 2 de Novembro, durante uma cerimónia em Haia, Holanda.

Filho do também jornalista Graça Campos, ao Novo Jornal, Israel Campos reage à indicação com um misto de sentimentos, pois, se por um lado demonstra o "reconhecimento" pelo trabalho que desenvolve, por outro, evidencia que o mundo "está atento ao que se passa em Angola" e identifica no País "graves problemas" no que diz respeito à liberdade de imprensa.

"Esta nomeação deveria servir de reflexão para as nossas instituições", comenta o jornalista, criticando a actuação dos órgãos de comunicação sob a tutela do Estado. "Só prevalece em Angola, hoje, a visão de quem é do MPLA e todas as vozes que se levantam contra as más práticas do Governo são taxadas como vozes da oposição", lamenta.

A licenciar-se em Jornalismo pela City University of London, Israel Campos foi, em Abril deste ano, proibido de voltar a fazer trabalhos ao vivo na Rádio Luanda, estação em que trabalha desde os 13 anos, após ter lido, no programa Viva a Noite, a crónica de um activista sobre os estragos da chuva na capital angolana.