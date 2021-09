Concurso lançado pela Unitel vai premiar cinema nacional nas categorias de «Melhor Longa-metragem», com com 13 milhões Kwanzas, «Melhor curta-metragem» (cinco milhões Kz) e «Melhor documentário» (sete milhões Kz). Ao Novo Jornal, operadora revelou que concorrem 130 obras audiovisuais, produzidas nos últimos três anos.

A Unitel, empresa angolana de telecomunicações, vai premiar, no dia 08 de Outubro, os vencedores do UNITEL Angola Move - concurso lançado recentemente pela operadora, com vista a valorizar a produção cinematográfica e teatral nacional -, com um prémio global avaliado em 25 milhões de kwanzas, repartidos em três categorias, nomeadamente: "Melhor longa-metragem", com 13 milhões Kz, "Melhor documentário" (sete milhões Kz) e "Melhor curta-metragem" (cinco milhões Kz). A informação foi prestada ao Novo Jornal pela Direcção de Relações Institucionais e Responsabilidade Social Corporativa daquela instituição.

A operadora fez saber que concorrem aos prémios 130 produções audiovisuais, feitas no País entre 2019 e 2021, nas categorias de documentário, longa-metragem e curta-metragem. Serão, igualmente, premiadas pelo júri com a distinção de "Reconhecimento" três das 130 obras concorrentes.

Para a categoria de "Melhor longa-metragem", o regulamento do concurso definiu como elegíveis as obras cinematográficas de carácter ficcional com um mínimo de 30 e um máximo de 120 minutos de duração. As curtas concorrentes devem ser de carácter ficcional e ter um máximo de 30 minutos. Já para a categoria de documentários, concorrem obras com um mínimo de 30 e um máximo de 120 minutos.

A decisão final dos vencedores dependerá da avaliação do público e do júri, que devem eleger o "Mellhor curta", o "Melhor documentário" e o "Melhor longa", com base num rácio percentual de 50%. O público pode votar por voz ou mensagem, ao longo do mês de Setembro e durante a apresentação dos projectos, no decorrer da premiação, que acontece no próximo dia 08 de Outubro e terá transmissão directa na Televisão Pública de Angola (TPA).

