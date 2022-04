Concerto que animou Dia da Paz e da Reconciliação Nacional custou mais de 500 mil dólares

O despacho presidencial foi publicado apenas a 19 de Abril, mas assinado pelo Presidente da República no dia 31 de Março. É um ajuste directo, no valor de 238,1 milhões de kwanzas, que equivalem a cerca de 567,4 mil dólares norte-americanos, para a produção e realização do espectáculo musical em alusão às celebrações do 20º aniversário do Dia da Paz e Reconciliação Nacional, celebrado a 4 de Abril.