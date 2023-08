Ensino das danças kizomba e semba é um movimento espalhado pelo mundo. Atracção do turismo cá e divulgação da cultura nacional lá fora são os argumentos de quem pede ao Estado "acções concretas" em prol de um segmento que, em Luanda, afasta jovens da criminalidade.

Começa-se com o batimento de pernas, um, dois, um, dois. A seguir, introduz-se o giro, que o cavalheiro executa colocando a mão direita sobre a região lombar da dama e a mão esquerda, levantada até ao nível da cabeça, segurando na mão direita da parceira. Depois dessa fase, que pode ser assimilada logo no primeiro dia de aulas, segue-se o retrocesso, o passo que consiste em traçar, no chão, uma espécie de ângulo de 45 graus.

Com os passos acima descritos, quando combinados e executados sincronizadamente, respeitando o ritmo da música, é possível desenhar uma espécie de cruz no chão e, por norma, há professores que até consideram, nesta etapa, estar diante de um aluno que já tem a base para dançar semba e/ou kizomba. Contudo, para uma subida de nível, o recomendável mesmo é frequentar aulas regulares, ao domicílio ou numa das milhares de escolas espalhadas um pouco por todo o mundo, sendo que, em Luanda, há ofertas para todos os estratos sociais.

Na Maianga, por exemplo, um militar reformado criou, em 2019, a Escola de Dança Papoetão, que é bastante frequentada por trabalhadores de diversos segmentos, da banca à Educação, sem esquecer as finanças ou a Defesa e a Segurança. Foi aqui, numa noite de segunda-feira, que o Novo Jornal "flagrou", entre outros alunos, o banqueiro Bráulio Gilberto e o capitão-de-mar-e-guerra Adriano Rodrino. O primeiro, de 35 anos, está na escola há cerca de três meses e, como vive na zona Sul, mas trabalha no Centro de Luanda, viu nas aulas de semba e kizomba uma forma de se esquivar do "trânsito caótico" a seguir ao horário de expediente.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://leitor.novavaga.co.ao/