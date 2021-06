Viana Editora planeia juntar 15 a 20 dos seus autores numa feira em Luanda. Previsto para Agosto, evento é tido como «mais uma via para divulgação do trabalho da editora» fundada em 2013.

A Viana Editora realiza, nos dias 6, 7 e 8 de Agosto, em Luanda, uma feira em que estarão expostas todas as obras já publicadas pela organização, nos seus oito anos de existência. O evento, que será de adesão gratuita, deverá juntar, igualmente, entre 15 e 20 autores ligados à editora.

Ao Novo Jornal, o director-geral da Viana Editora, Sandro Feijó, explica que, por serem tantos, estando muitos deles espalhados fora da capital, apenas os autores residentes em Luanda farão parte da feira.

"Há até autores nossos fora do País, daí que trabalharemos apenas com os que estão em Luanda, o que já nos dará um número considerável para a feira", esclarece o responsável, antes de sublinhar que a feira "é mais uma via encontrada para a divulgação do trabalho da editora".

«Temos um mercado tímido, mas vale a pena o investimento»

Líder de uma editora que funciona desde 2013, Sandro Feijó não tem dúvidas sobre as vantagens de se apostar no segmento de edição e publicação de livros em Angola.

"Vale a pena insistir. Temos um mercado ainda tímido, virgem, mas vale a pena o investimento, porque se trata de um mercado promissor", considera Feijó, identificando "um despertar muito grande, por parte da juventude e não só, em colocar em livros os seus textos engavetados".

