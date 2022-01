Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente, com despesa total de 20,2 mil milhões Kz no OGE, vai canalizar quase metade do valor em estudos.

O Orçamento Geral do Estado (OGE2022) em execução, avaliado em cerca de 18,7 biliões de kwanzas, prevê uma dotação orçamental de 20.205.554.162 (vinte mil milhões, duzentos e cinco milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil e cento e sessenta e dois kwanzas) para o Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente (MCTA). O órgão poderá canalizar 40% desses valores, aproximadamente 8,7 mil milhões Kz, para a elaboração de estudos e investigações.

Segundo o OGE2022, consultado pelo Novo Jornal, o MCTA vai realizar cerca de 10 estudos diversos, dentre os quais constam: "Investigação e Desenvolvimento em Recreação, Cultura e Religião" (avaliado em 110,5 milhões Kz), "Investigação e Desenvolvimento em Protecção do Ambiente" (7,4 milhões Kz), "Estudos para a Construção do Monumento de Mukulu a Ngola" (100 milhões Kz), "Estudos para a Construção do Monumento de Texa Dia Kinda" (100 milhões Kz), "Estudos para a Construção do Monumento dos Escravos Libertados", a ser erguido em Malanje (100 milhões Kz), "Estudos sobre Hábitos e Costumes dos Grupos Etnolinguísticos" (10,8 milhões Kz) e "Elaboração do Plano Pormenor Infra-Estruturação (Acesso, Águas, Energia)", avaliado em 129,7 milhões Kz (rubrica recebeu 254 milhões Kz no OGE passado.

À luz do documento, o órgão, agora liderado por Filipe Zau, vai ainda gastar 33,7 milhões Kz para "Estudo de Implementação da Plataforma de Gestão do Turismo", rubrica que já constava do OGE2021, com uma dotação de 178 milhões Kz. Sobre o assunto, o NJ contactou o MCTA, que, entretanto, ficou de se pronunciar nos próximos dias.

