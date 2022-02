Autor de «humbi-humbi» e «Eu vi Luanda» diz que novo CD é uma homenagem à velha geração de cantores nacionais. Obra com 13 faixas musicais vai ser lançada nesta sexta-feira, 18.

O músico Filipe Mukenga anunciou o lançamento de um novo álbum, intitulado "Canções e Destinos", para esta sexta-feira, 18 de Fevereiro. Segundo o artista, o CD, que comporta 13 músicas, é uma homenagem ao contributo da "velha guarda" de cantores angolanos pelo contributo desses no desenvolvimento, preservação e passagem de testemunho à nova geração para a preservação dos valores culturais que norteiam a música angolana.

A obra conta com a participação de grandes nomes da música nacional como Dalú Roger, Joãozinho Morgado, Yasmane Santos, Mayo Bass, Jorge Cervantes, Max K7, Nelo Paim, Tedi N"singui, Mário Gomes, Marito Furtado, Lito Graça, Chalana Dantas, Carla Moreno, entre outros.

"O meu trabalho tem um lado regional, de raiz, de Angola e outro lado de teor internacional muito grande, pois sou um cidadão do mundo e pretendo que a minha música vá ao encontro dessa ideia, para que eu seja escutado em qualquer parte do globo terrestre", afirmou o "Rei do Jazz angolano".

A sessão de lançamento do disco, a ocorrer no Royal Plaza, em Luanda, foi antecedida por uma homenagem a Filipe Mukenga, no dia 17, promovida pela operadora de telefonia móvel Unitel, pelos seus feitos, talento e mestria, consolidados ao longo de vários anos de carreira.

Por falta de patrocínios, Filipe Mukenga tem ainda "engavetado" o CD "Trinalidades", um disco que reúne 36 músicas criadas em tempo recorde, durante o primeiro ano de confinamento, que, segundo o mesmo, provavelmente venha a ser o seu último trabalho.

