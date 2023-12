Já estão identificados os 26 instrumentos com os quais a OSIA quer trabalhar no âmbito do resgate da música ancestral. Neste momento, a orquestra precisa de apoios, sobretudo para a aquisição de mais instrumentos.

A Orquestra Sinfónica de Angola (OSIA) propõe-se ao desafio de executar sinfonias (composição orquestral) com instrumentos tradicionais angolanos, com vista ao resgate do património musical angolano. Em entrevista ao Novo Jornal, o coordenador da escola e orquestra refere que este caminho está a ser seguido através da mais aclamada metodologia do ensino da música do mundo.

A Orquestra Sinfónica de Angola é uma entidade diferente da Orquestra Nacional de Angola, anunciada este ano. Trata-se de um projecto cujo patrono é o Estado angolano, ainda está em formação, dentro de um plano que envolve pelo menos 50 músicos angolanos a estudarem música orquestral na Federação Russa.

