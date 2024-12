Em conversa descontraída com o Novo Jornal, o vencedor da categoria de Artes Visuais do Prémio Nacional de Cultura e Artes, Joaquim Pedro Teixeira "Tchombé", mostrava-se a enfrentar um dilema entre a realização de um sonho e o que poderia ser consequência do mesmo, já que, sublinha, "a arte não se faz de boas vontades, é feita com economia [dinheiro]".

"Quem conheceu o Prémio de Cultura e Artes e conhece hoje é a mesma coisa pela palavra, mas não é a mesma coisa".

Até à altura em que conversávamos, à margem da gala, após terem recebido o diploma, os laureados não sabiam quanto era o valor pecuniário que reforça o prémio, sendo que, nas edições anteriores, o valor vinha expresso no enorme diploma distribuído na gala. "Isso, em termos de desenvolvimento cultural, nada significa", refere.

"O próximo desafio vai depender do que ele [prémio] vai reflectir para o futuro", observou, expectante.

