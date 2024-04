A Cidade Desportiva foi tomada de "assalto" pelos três ramos das FAA (Marinha, Força Aérea e Exército) durante o processo de votação dos novos órgãos sociais que ditaram a eleição do general Gouveia de Sá Miranda como novo "comandante" do 1.º de Agosto até 2028. Mas nem tudo foi um "mar-de-rosas". Alegadamente, houve muitas irregularidades no referido processo, como a não-apresentação por militares e civis do cartão de sócio.

Num sábado "maluco' e ?conturbado', com clima que cheirava a chuva, a equipa do NJ chegava à Cidade Desportiva, novo quartel-general do 1.º de Agosto, local escolhido para a votação dos novos órgãos sociais do clube mais ecléctico de Angola, com 11 modalidades desportivas.

O processo de votação parecia organizado, mas foi apenas sol de pouca dura. Houve dois cordões de segurança. O primeiro estava destacado no portão principal. Com tablet e outros dispositivos electrónicos em mãos, exigia-se, à partida, a identificação de todos ao recinto, mas essa realidade ficou para trás, à medida que os militares chegavam, criando uma grande azáfama, as funcionárias não aguentaram a avalanche, e as pessoas entravam sem apresentar o cartão de sócio, votando ao seu bel-prazer.

Em declarações ao NJ, alguns militares admitiram ser adeptos incondicionais do Petro de Luanda, mas alega-se que foram obrigados a exercer o direito de voto a favor da lista B, do general Sá Miranda.

