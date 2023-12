Seleccionador nacional abre o "livro" ao Novo Jornal e explica os passos que estão a ser dados para a preparação do combinado nacional, que inclui um estágio de nove dias, com vista à disputa da Taça de África das Nações (CAN) que a Côte d"Ivoire acolhe entre Janeiro e Fevereiro próximos. Treinador das Palancas Negras, que faz a estreia na competição de seniores, acredita que a equipa tenha potencial competitivo para passar para "a fase de grupos e conseguir fazer o que ainda não foi feito", nas oito presenças anteriores na prova continental de selecções.

Está a preparar o estágio da selecção. Qual será a duração?

Logo após a qualificação, começámos a projectar a nossa participação na competição, sendo o momento do sorteio com a definição do calendário, adversários e local de jogos determinantes no nosso planeamento. Temos de atender que vários jogadores possuem compromissos competitivos com os seus respectivos clubes, pois a época desportiva estará a decorrer. É fundamental o equilíbrio entre todos os elementos, procurando a maior harmonia possível. Todos têm ambições e objectivos particulares, contudo jamais poderemos descurar o compromisso em torno da Nação angolana.

Temos planeado um estágio pré-competitivo de nove dias, ao que adicionamos cinco já no local que nos está reservado na competição. No total perfaz 14 dias de preparação, que é o convencionado pela FIFA para as grandes competições continentais, exceptuando o último Mundial no Catar, o qual a FIFA excepcionalmente decretou apenas 1 semana reservada de preparação.

Quantos jogos estão previstos? Contra quem? Datas prováveis dos jogos?

Determinámos dois jogos de preparação nos dias 6 e 10 de Janeiro. Evidentemente que, face aos nossos recursos disponíveis, existe um árduo trabalho para alinhavarmos a nossa preparação com o alinhamento dos nossos trabalhos e as equipas que consigamos concretizar jogos de preparação. Os recursos disponíveis acabam por ter um papel crucial, pois, quando são escassos, devemos ter uma grande flexibilidade nas nossas linhas orientadoras, sempre na perspectiva de não desvirtuar os nossos propósitos.

Quando divulgar a convocatória final, pretendo transmitir também os jogos de preparação a realizar, adversários, datas e local.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://leitor.novavaga.co.ao/