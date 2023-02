Segundo apurou o NJ, no domingo, 19, escalam ao País, para se juntar à Selecção Nacional, seis atletas convocados por Josep Clarós, com destaque para Sílvio de Sousa, que vem do Chorale Roanne, de França, e Leonel Paulo, do campeonato português.

A Federação Angolana de Basquetebol (FAB) anunciou, esta semana, que seis atletas angolanos que militam no exterior chegam ao País no próximo domingo, 19, para, na segunda-feira, 20, juntarem-se à Selecção Nacional sénior masculina, que, a partir do dia 24, vai disputar a sexta janela de apuramento ao Mundial , marcado para Agosto, em três países da Ásia, apurou o Novo Jornal junto daquela instituição.

Trata-se de Sílvio de Sousa, extremo poste que começou a sua trajectória basquetebolística no Clube Desportivo 1.º de Agosto, e mais tarde foi lapidado na América, após passagens em, pelo menos, três universidades. Sílvio, após ter não ter falhado a entrada na NBA, veste actualmente a camisola do Chorale Roanne, de França.

Além de Sílvio, virão, ainda, cinco atletas, com destaque para o veterano Leonel Ditutala Paulo (extremo do Sangalho Desporto Clube); Gerónimo Luís, também do Sangalho Desportivo Clube; Dimitri Makonda, outro basquetebolista do Sangalho, António Monteiro, do Sporting Clube de Portugal, e Eduardo Francisco, extremo do Sport Lisboa e Benfica.

