Campeonato Nacional de Basquetebol Sénior Masculino inicia-se esta sexta-feira, 19, na capital do País, com a participação de nove clubes. Lusíada é a grande ausente da 42.ª edição do Unitel-Basket.

Apesar de o contrato de patrocínio não ter sido formalmente celebrado, o pontapé de saída da 42.ª edição do Campeonato Nacional de Basquetebol sénior masculino vai dar-se com a Unitel como a patrocinadora do certame.

"O campeonato vai chamar-se Unitel-Basket, é oficial. Temos dito que as negociações do contrato estão "fechadas" há semanas, pelo que a assinatura do contrato é mera formalidade", assegurou uma fonte da Federação Angolana de Basquetebol (FAB).

Segundo a fonte, o organismo reitor do basquetebol em Angola aguarda apenas que a empresa de telefonia móvel termine a elaboração do documento que servirá de base para a assinatura do contrato que vai marcar, um ano depois, o regresso da Unitel como patrocinadora da maior prova de basquetebol no País.

