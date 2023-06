Após condenação pelo Conselho de Disciplina da FAF a pagar 4,7 milhões Kz em 20 dias e ter ficado impedido de registar novos contratos, direcção do 1.º de Agosto pagou, na segunda-feira, 05, o "kilapi" a Evanilson Zeu, futebolista lançado ao futebol profissional pela Academia Militar.

O Clube Desportivo 1.º de Agosto, um dos históricos do futebol nacional, está, finalmente, livre de contratar novos jogadores, com vista à época futebolística 2023-2024, bem como à Liga dos Campeões de África, a maior competição de clubes a nível do continente berço, apurou o Novo Jornal de fonte próxima ao dossiê.

Nem terá terminado o prazo de 20 dias que o Conselho de Disciplina da FAF deu aos vice-campeões nacionais. Na passada terça-feira, 6, o elenco dirigido por Carlos Hendrick, general de três estrelas na reforma, "deu peito à bala" e provou ter já pago os 4,7 milhões de kwanzas que tinha sido condenado a pagar ao ex-atleta Evanilson Tita Zeu, lançado ao futebol profissional pelo mesmo emblema de que o próprio tomou a decisão de se queixar junto do "tribunal" do órgão que rege a modalidade no País.

O Conselho de Disciplina da FAF, liderado por Patrícia Faria, decidiu-se, na última semana, a condenar o 1.º de Agosto em pagar o kilapi a Evanilson Zeu, pelo facto de o jogador, quando chamado, não ter dado a sua versão sobre as acusações imputadas contra o emblema militar fundado a 1 de Agosto de 1977.

Fonte ligada aos órgãos sociais do 1.º de Agosto confidenciou a este semanário que o clube, logo que foi notificado na última quinta-feira, 01, se sentiu obrigado a pagar a dívida, no sentido de não ser alvo de insultos pelos seus rivais.

Vanilson Zeu é um futebolista formado pela Academia do 1.º de Agosto, onde fez a sua estreia como profissional na temporada 2018-2019 e, no ano seguinte, foi emprestado ao Progresso Associação do Sambizanga (PAS).

