O conselho de disciplina da Federação Angolana de Futebol (FAF) retirou ao clube 1º de Agosto três pontos e atribuiu-os ao seu principal "rival", o Petro de Luanda, pelo facto de os militares utilizarem no jogo da primeira jornada do Girabola 2023/24 o atleta Bruno Manuel, que transitava para a presente época desportiva com um jogo de suspensão, soube o Novo Jornal.

Por deliberação (31/SG/23), a FAF, através de um comunicado oficial, puniu com derrota de 3 - 0 o clube desportivo 1º de Agosto, por inclusão irregular de jogador, e entrega a vitória ao Petro de Luanda, no jogo referente à primeira jornada do presente Girabola.

Segundo o comunicado do conselho de disciplina da FAF, vai ainda o clube militar ser punido com o pagamento de uma multa de 200 mil kwanzas.

A FAF refere no comunicado que o 1º de Agosto não voltou a utilizar o atleta no jogo da segunda nem na terceira jornadas do Girabola, por isso, a sanção que ordena a suspensão do jogador, por um jogo, é considerada cumprida.

Com atribuição dos três pontos ao Petro de Luanda, na secretaria, os "tricolores" assumem agora a liderança do Girabola com 11 pontos.

O Sagrada Esperança é segundo, com nove pontos, seguido pelo Kabuscop, Wiliete de Benguela, Desportivo da Lunda-Sul e Bravos do Maquis, com sete pontos cada.

Esta é a primeira vez que os militares perdem três pontos na secretaria para o seu principal adversário, o Petro de Luanda.