Futebol: "Gibelé" assina contrato com Orlando Pirates por três anos e deixa Petro de Luanda - O atleta vai ganhar mais de 12 mil USD por mês

O clube sul-africano do Orlando Pirates confirmou esta sexta-feira,28, na sua página oficial na internet, a contratação do avançado angolano de 23 anos, David Miguel Vieira, mais conhecido por Gilberto "Gibelé", como o novo reforço do clube.