Futebol: TP Mazembe da RDC é o adversário do Petro nos quartos-de-final da Liga dos Campeões

O TP Mazembe da República de Democrática do Congo (RDC) é o adversário do Petro de Luanda, nos quartos-de-final da Liga dos Campeões Africanos, assim ditou o sorteio da Confederação Africana de Futebol (CAF) realizado há instante na cidade do Cairo, no Egipto.