Separados apenas por um ponto, Petro de Luanda (54) e Sagrada Esperança (53) estão "mano a mano" na luta pela conquista do principal Campeonato Nacional de Futebol da 1.ª divisão. Já o Recreativo do Libolo, com 19 pontos e quatro vezes campeão do Girabola, pode ser despachado para a segunda divisão.

Quando faltam quatro jornadas para o fim do campeonato da 1.ª divisão "Girabola2023-2024", a 27.ª jornada começa a ser disputada neste fim-de-semana em vários campos do País. Os amantes do desporto-rei estarão de olhos postos para a televisão, para verem jogar as formações do Petro de Luanda e Sagrada Esperança da Lunda-Norte, ambas separadas apenas por um ponto de diferença na tabela geral. Os tricolores têm 54 e os lundas, 53 pontos. As duas equipas estão proibidas de perder jogos, o que poderá complicar matematicamente na classificação geral.

O Petro de Luanda possui 15 pontos em disputa. Caso vença os cinco jogos, chegará aos 69 pontos, sendo quatro referentes às quatro jornadas e um jogo em atraso referente à 17.ª jornada.

Para o jogo referente a esta jornada, deverá deslocar-se à província do Uíge, onde vai defrontar, no dia 22 deste mês, no Estádio 4 de Janeiro, a formação católica da Santa Rita de Cássia. Na 27.ª jornada, a equipa do Catetão recebe, no Estádio 11 de Novembro, o Kabuscop do Palanca, quarto classificado, com 42 pontos, um adversário que pode complicar as suas aspirações.

