Com uma desvantagem de 3-1, o Petro de Luanda, único representante angolano na Liga dos Campeões Africana, joga esta sexta-feira, 13, o desafio da segunda mão das meias-finais diante do Wydad AC, às 19:55, no Estádio Mohamed V, na cidade de Casablanca, em Marrocos, e só com um "milagre" os tricolores poderão qualificar-se para a final da Liga.

Antes do jogo da semana passado, em Luanda, em que os petrolíferos perderam por 3-1, no estádio 11 de Novembro, as duas equipas já mediram forças, em duas ocasiões.

Nos dois desafios da fase de grupo, o Petro venceu a primeira mão em casa, por 2-1, e foi goleado em Casablanca por 5-1, no jogo da segunda mão.

Passado um mês, as duas equipas voltaram a cruzar-se, desta vez nas meias-finais, e, no desafio da primeira mão, em Luanda, o Wydad AC venceu o Petro por 3-1.

Apesar de ser uma missão bastante difícil para o Petro, mas não impossível, o representante angolano, no jogo desta noite, terá de marcar dois golos e não sofrer nenhum caso queira qualificar-se para a sonhada final da Liga dos Campeões, o que se prevê difícil para a equipa dos petrolíferos.

De salientar que nos sete últimos desafios, o Wydad AC venceu cinco jogos, empatou um, e o Petro apenas venceu uma vez, colocando o Wydad AC como um super adversário.

Esta é a segunda vez em 21 anos que o Petro de Luanda joga para as meias-finais da Liga dos Campeões Africanos.

Até ao momento, nunca uma equipa angolana se qualificou para a final da Liga dos Campeões em futebol.

Já no outro desafio, também das meias-finais, vão jogar, no sábado, às 20:00, as equipas do Entente Sétif da Argélia e do Al Ahly do Egipto.