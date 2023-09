Semanário Novo Jornal - Clube exige pagamento de 48,2 milhões de kwanzas

Petro leva a tribunal holding do MPLA e alguns vendedores da Feira Popular

No documento a que o Novo Jornal teve acesso, o Atlético Petróleos de Luanda, fundado a 14 de Janeiro de 1980, reclama da GEFI (holding do MPLA), da Angodiver e de alguns feirantes da Feira Popular da capital do País pouco mais de 48 milhões de kwanzas.