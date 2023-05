A equipa do Petro de Luanda, afecta à petrolífera estatal Sonangol, conquistou na tarde deste domingo, 14, no estádio 22 de Junho, no Rocha Pinto, pela segunda vez consecutiva, o título do Girabola, Campeonato Nacional de Futebol da primeira divisão. O clube pretende manter-se na liderança do futebol nos próximos anos, segundo os objectivos traçados pelo elenco liderado por Tomás Faria.

No jogo deste domingo, 14, no estádio 22 de Junho, no Rocha Pinto, os tricolores da capital venceram o Interclube, por 2-0, com golos apontados por Kinito, ao minuto 14 e Tiago Azulão, ao minuto 55, após marcação de uma grande penalidade.

Com este título, o bicampeão já coleciona 17 títulos na sua galeria, contra os 13 do rival 1.- de Agosto, que na tarde deste domingo, no estádio de Ombaka, em Benguela perdeu por 1-0, frente a formação do Williete Sport Clube.

Petro de Luanda, equipa que na próxima jornada descansa por força do calendário, termina o campeonato com 69 pontos.

Com este feito, o campeão nacional ganha passe directo para a Liga dos Clubes Campeões de África, que nesta edição que ainda decorre foi eliminado ainda na fase de grupos.