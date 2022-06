Cinco milhões de kwanzas é o valor que o Fundo de Apoio Social (FAS) vai gastar no projecto de massificação do xadrez em, pelo menos, quatro dos 16 municípios da província do Uíge. Tiro de partida será dado já no próximo mês de Julho.

A partir de Julho, crianças e jovens das comunidades precárias, residentes nos municípios do Songo e Mucaba, província do Uíge, vão começar a praticar xadrez, o também conhecido por desporto-ciência, confidenciou ao Novo Jornal o director provincial do Fundo de Apoio Social (FAS), Nanizaiawo Capitão.

A este semanário, o responsável fez saber que o tiro de partida para o projecto de massificação do xadrez na província do Uíge será dado no município do Songo, onde, nos próximos dias, vai começar o processo de selecção de crianças e adolescentes que, numa primeira fase, irá abranger 20 praticantes.

Para o projecto "Xadrez nas Comunidades Precárias do Uíge", o NJ apurou que, para os primeiros quatro municípios do Uíge, o FAS vai gastar pelo menos cinco milhões de kwanzas.

"A missão do FAS é promover o desenvolvimento das localidades, que, por sua vez, se faz também com o desporto, cultura e turismo. Durante o processo de implementação do projecto Kwenda, vamos descobrindo potencialidades nas comunidades, que são outras áreas de actuação, por isso entendemos começar com o xadrez, de forma a promover a inclusão social das comunidades e a impulsionar a capacidade de raciocínio das crianças, aliás, a própria modalidade é conhecida no mundo como o desporto-ciência. A implementação do xadrez nas comunidades visa promover a educação, o desporto e a inclusão social", lembrou Nanizaiawo Capitão ao NJ.

