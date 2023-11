A infra-estrutura foi inaugurada pelo Presidente da República, João Lourenço, na presença de 1.500 convidados, na véspera da celebração dos 48 anos de independência nacional.

Rui Carreira, que falava à ANGOP, sublinhou que a TAAG beneficia, também, de uma nova "Base Aérea" que ajudará a concretizar o seu projecto de tornar Luanda um HUB regional.

"A inauguração do Aeroporto Dr. António Agostinho Neto é um marco muito importante na nossa história. Vamos evoluir do já pequeno Aeroporto 4 de Fevereiro para uma grande unidade que vai dar dignidade e mais conforto aos nossos passageiros (.....)", expressou.

Sublinhou que os aeroportos têm um efeito multiplicador muito grande, visto que geram milhares de empregos directos e dezenas de milhares de empregos indirectos, uma das grandes oportunidades que Angola deve aproveitar.

"Entretanto, a TAAG, em particular, vai aproveitar para aumentar a sua rede de destinos e o número de voos porque o aeroporto permite. Queremos que outras vertentes da economia alinhem nessa linha para juntos contribuírem para as receitas do país", adiantou Rui Carreira.

Neste particular, destacou o turismo que deve aproveitar essa oportunidade para ajudar a TAAG a aumentar os seus voos e número de passageiros e, com isso, as suas receitas.

Salientou que a TAAG tem na sua frota actual pelo menos 21 aeronaves, mas que tenciona aumentar a médio e longo prazo até 50 aviões, sendo que as circunstâncias económicas e os momentos vão determinar como e quando isso se vai concretizar, dentro do seu plano estratégico.

O administrador não Executivo explicou que a companhia está a se preparar, em termos técnicos, humanos, tecnológicos e operacionais, para quando o Aeroporto for aberto à operação de passageiros, em 2024, incrementar o número de passageiros.

"Não temos ainda em mente as quantidades e os números precisos e nem tão pouco podemos fazer previsões aproximadas, mas estamos a trabalhar nesse sentido", argumentou, destacando que a TAAG vai operar com todos os tipos de aeronaves que possui na sua frota.

Explicou que as rotas vão ser sempre as mesmas, estando-se a trabalhar na abertura de novas que necessitam de pesquisas muito aturadas e com muita paciência e inteligência também, daí que ainda não se está a pensar na abertura de novas rotas.