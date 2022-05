A agora PCA, nomeada esta quarta-feira, 05, pelo Presidente da República, tinha sido exonerada em 2018 do cargo de chefe do departamento jurídico e de regulamentação do extinto Instituto Nacional de Aviação Civil (INAVIC), pelo então ministro dos Transportes Augusto Tomás.

De acordo com uma nota de imprensa da Casa Civil do Presidente da República, integram ainda o Conselho de Administração da ANAC Neusa Nicole Pires Lopes, administradora para a área de regulação, Rebeca Carlos Manuel, administradora para área de finanças, Manuel Maria Dantas Chagas Gonçalves, administrador para a área de operações, e Emanuel do Sacramento Vieira Candengue, administrador para a área de segurança.

A ANAC sucedeu ao extinto Instituto Nacional de Aviação Civil (INAVIC) e foi a primeira instituição pública a lançar um concurso público para a selecção dos membros do Conselho de Administração.

Em Agosto de 2021, uma nota do organismo explicava que o objectivo era o de "recrutar quadros seniores com elevada e reconhecida experiência no sector da aviação civil em Angola ou no exterior do País, de acordo com as funções a desempenhar, com conhecimento do mercado nacional e internacional".

O processo de candidatura para a selecção dos membros do Conselho de Administração da ANAC foi, segundo o organismo, "acompanhado por um grupo de trabalho constituído para o efeito, apoiado por entidade internacional de competência reconhecida".

Recorde-se que a ANAC é a autoridade nacional em matéria de aviação civil e exerce as funções de regulação, supervisão, orientação, controlo, regulamentação, fiscalização, inspecção, certificação, homologação, licenciamento, autorização, auditoria e aplicação de sanções no sector da aviação civil.